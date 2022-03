In de strijd om de promotie en de eindrondetickets maakten Zonhoven (1-1 tegen Bregel) en Zepperen-Brustem (0-1 verlies tegen Torpedo) een slechte beurt. Schoonbeek-Beverst vergroot na een 0-4-zege in Maasmechelen z’n voorsprong op Zonhoven en Zepperen-Brustem wordt de laatste van de vijf kandidaten, want het ziet zich voorbijgestoken door Eksel dat met 1-2 won in Alken. Onderaan pakte Herkol een puntje (1-1) tegen Helson. (jc)