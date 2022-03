Aanval op Europese “vredesbasis” is een niet mis te verstaan signaal van Poetin

De plek werd destijds gebruikt voor legeroefeningen door NAVO-lidstaten. — © @BackAndAlive via REUTERS

35 doden, 134 gewonden. De balans na het bombardement zondagochtend op het Centrum voor Internationale Vredesbewaking en Veiligheid dicht bij de Poolse grens is zwaar. Een signaal van de Russische president Poetin dat het Westen beter nog eens nadenkt over extra wapenleveringen aan Oekraïne, dat nog maar eens een “no fly-zone” eist. “Elk uur dat ons luchtruim niet gesloten is, doodt Rusland onze burgers en kinderen.”