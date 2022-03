Tim Brys houdt Tibo Vyvey en Ward Lemmelijn af in Rivierenhoofd Seneffe

Aan het einde van de 6 kilometer tegen de klok op ruw water hield de Gentenaar, vijfde op de OS van Tokio van afgelopen zomer in de lichte dubbeltwee met Niels Van Zandweghe, in een tijd van 24:17 de Brugse nummer twee Tibo Vivey (24:18) ternauwernood af. Vivey is regerend Europees beloftenkampioen in de lichte dubbeltwee samen met Marlon Colpaert. Tienenaar Ward Lemmelijn, die recent zijn wereldtitel indoor roeien verlengde, kwam als derde over de meet (24:25).

Bij de vrouwen was de Gentse Mazarine Guilbert de snelste in 27:30, voor de Brusselse Caitlin Govaert (27:41) en een andere Gentse Eveline Peleman (27:46).

Het Rivierenhoofd is de seizoensopener van het Belgische roeien en vormt een nieuwe test - de eerste op water en de tweede na de Gent Open op de ergometer - in de nationale selectieprocedure bij de elite en de beloften.