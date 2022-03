Hij kan het ook als basisspeler: Dessers schiet Feyenoord naar zwaarbevochten zege in Zwolle

Voor Dessers was het zijn vijfde goal in de Eredivisie dit seizoen, maar pas zijn eerste als basisspeler voor de Rotterdammers. Die hadden de beste kansen in de eerste helft, maar toch kwam PEC op voorsprong. Dankzij een stevige knal van Bram van Polen en de lat in het thuisstadion.

Na de rust kreeg Feyenoord meer geluk. De Colombiaan Luis Sinisterra week af en verdween in het doel van de kansloze doelman. Een kwartier voor tijd was het moment van Dessers aangebroken. De spits profiteerde van twee wegglijdende verdedigers bij Zwolle en trof raak met een trap vanuit de draai. Door de zege bij PEC Zwolle staat Feyenoord derde in de Eredivisie met 55 punten, zes minder dan de tweede PSV en acht minder dan leider Ajax.