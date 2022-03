DE MOL. Een échte speurder, een herkanser van vorig jaar en Emanuelle uit Genk: dit zijn de kandidaten voor seizoen 10

Deze tien kandidaten spelen voor een zo hoog mogelijke pot in ‘De mol 2022’. Wie is de verrader? — © Play4

Komende zondag gaat het feestelijke tiende seizoen van ‘De mol’ van start. Dat Gilles De Coster daarvoor met de nieuwe kandidaten naar de Canarische Eilanden trok, wisten we al. We wisten echter niet welke mensen de presentator nu steevast met ‘beste vrienden’ zou aanspreken. Zondagavond werd de nieuwe lichting deelnemers bekendgemaakt in ‘Café De Mol’. Een echte speurder, een leerkracht die van stevige gitaren houdt en een bosbewoner: op wie waag jij een eerste gok?

Emanuelle (35) uit Genk

Als er Portugees moet gepraat worden tijdens de opdrachten, kan de groep op Emanuelle rekenen. — © Play4

‘Manu voor de vrienden’ woont met haar man en drie kinderen in Genk, maar werd geboren op het exotische São Gonçalo bij Rio de Janeiro. Naast vlot Limburgs spreekt ze dus ook een mondje Portugees. Haar droom is om zelf ooit een reisagentschap te beginnen.

Uma (26) uit Kortrijk

Uma heeft nogal last van uitstelgedrag. — © Play4

Bijna had op deze plaats iemand anders gestaan. Uma lijdt nogal aan uitstelgedrag en had zich daardoor bijna niet ingeschreven. Ze is één van de jongste kandidaten en geeft les in het middelbaar onderwijs. Ze geeft Engels, muziek en af en toe zelfs godsdienst. Al moet ze daarvoor nog de zegen krijgen van de bisschop.

Anke (32) uit Mechelen

De Mol kan maar beter op zijn tellen passen, want Anke heeft ervaring met het vangen van boeven. — © Play4

Als professionele speurneus deelnemen aan De Mol? Een eitje, zou je denken. Anke werkte zeven jaar bij de recherche en houdt bovendien niet van traagheid en lanterfanten. Ze gaat voor een directe aanpak en praat even snel als ze denkt. Toch heeft ze ook een zachtere kant. Zo schreef ze onlangs nog een boek met knutselideeën voor jonge mama’s. Als de kandidaten ooit hun creativiteit moeten gebruiken om uit een benarde situatie te geraken, weten ze wie ze om hulp moeten vragen.

Nele (47) uit Melsele

Nele is nogal ‘loemp’. Een ideaal excuus voor Mollenstreken, dus. — © Play4

De tweede leerkracht van de groep. Al staat Nele niet in het middelbaar, maar het lager onderwijs. Ze geeft er les aan de leerlingen van het zesde leerjaar. Maar ze is ook een zelfbenoemde meesteres in vallen. Ze is namelijk een tikje onhandig. Of, zoals ze het zelf noemt, loemp. Na een dag lesgeven luistert ze al eens graag naar Rammstein, Iron Maiden of Metallica.

Gretel (51) uit Damme

Als het aan Gretel ligt, doet ze liever geen opdrachten in een donker bos. — © Play4

Het is maar te hopen dat Gilles De Coster geen opdrachten voorzien heeft in een donker bos, want daar heeft Gretel een heilige schrik van. Misschien omdat je daar geen hand voor je ogen ziet, want in het dagelijks leven is ze opticien. Ze is de oudste kandidaat, maar op sportief vlak moet ze alvast niet onderdoen voor de rest. Ze zit in een fietsclub en houdt van joggen.

Toon (19) uit Vorselaar

De Benjamin van de groep vierde zijn verjaardag tijdens de opnames. — © Play4

Het jongste lid van de groep vierde zijn negentiende verjaardag tijdens de opnames op Lanzarote. En als we Play4 mogen geloven, kwam daar wel wat tequila bij kijken. Toon is een rasechte scout en droomt ervan om filmregisseur te worden. Maar dat is toekomstmuziek. Ten tijde van zijn deelname studeerde hij nog verpleegkunde, maar intussen is hij overgeschakeld naar een educatieve bachelor.

Yens (27) uit Barcelona

Het hart van Yens ligt in Westerlo, maar hij woont in Barcelona. — © Play4

Zijn hart ligt nog altijd in Westerlo, maar hij woont intussen in Barcelona. Onder de Spaanse zon, met tapas en een glas sangria binnen handbereik, werkt Yens er als accountmanager. Hij schuimt er ook rommelmarkten af, op zoek naar onontdekte schatten. Zijn droom is immers om later een eigen kunstgalerij te openen. Het enige waar hij geen kaas van gegeten heeft, zijn de Spaanse dansen. Bolero, flamenco of paso doble, hij is er naar eigen zeggen vreselijk in. Zelfs op technofeestjes wordt hij raar aangekeken.

Sven (30) uit Denderleeuw

Sven is doodsbang van clowns. Hopelijk komt hij er op de Canarische Eilanden geen tegen. — © Play4

Deze copywriter kan een eigen zoo openen in zijn tuin. Daar lopen onder andere alpaca’s, ezels, varkens en cavia’s rond. Hij laat zijn miniboerderij achter in de veilige handen van zijn vriendin en eenjarig dochtertje om op zoek te gaan naar een ander beest: de Mol. Slechts één iets kan hem van zijn melk brengen: clowns. Daar is hij erg bang van. We zijn er zeker van dat de redactie van het programma daar rekening mee heeft gehouden.

Philippe (34) uit Vrasene

Philippe was vorig jaar ook al eens te zien in ‘De Mol’, maar moest toen de duimen leggen voor Noah. — © Play4

Het is niet de eerste keer dat deze kinesist zijn opwachting maakt in De Mol. Herinner u de start van het vorige seizoen, waarin een resem gemaskerde aanvallers nog de kans kreeg om de plaats van één van de kandidaten in te nemen. Philippe was één van die kanshebbers, maar moest nipt de duimen leggen voor de Kortrijkse Noah. Tijd voor revanche, dus.

Bert (45) uit Kasterlee

Bert heeft niet geleefd voor twee, maar voor tien. — © Play4

Momenteel werkt hij als boomverzorger, maar deze wereldreiziger heeft al duizend-en-één levens achter de rug. Wij geven u een kleine bloemlezing. Haal even diep adem. Hij studeerde filosofie, speelde didgeridoo op de plaat van een Nepalese band, reisde met de motor door Europa, woonde een tijdje in een bos, stond op de catwalk in Parijs en draaide ooit een DJ-set op Pukkelpop. Gespreksstof is er alvast genoeg, daar op die Canarische Eilanden.

De ‘mystery guest’ onthuld

In de trailer van het tiende seizoen, die enkele weken geleden werd gelanceerd, dook een mysterieuze gedaante op. Kijkers gingen meteen op onderzoek uit. Was het een nieuwe co-host? Of een samensmelting van alle Mollen of winnaars uit vorige edities?

In Café de Mol onthulde Gilles De Coster de waarheid. “Het is een samengesteld beeld van alle kandidaten van dit seizoen. Wanneer er een afvaller is, gaan we er telkens één gezicht uithalen. Zo krijg je elke week een nieuw gezicht, dat in Café de Mol bekend zal gemaakt worden. Zo ga je, naarmate de reeks vordert, de Mol steeds duidelijker zien.”