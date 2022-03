Tadej Pogacar volgt zichzelf op als winnaar in Tirreno-Adriatico: “Roger De Vlaeminck? Sorry, ken ik niet”

LEES OOK. Phil Bauhaus sprint onverwacht naar zege in San Benedetto del Tronto, Tadej Pogacar eindwinnaar Tirreno-Adriatico

De recordhouder qua aantal zeges in de Tirreno-Adriatico is nog altijd Roger De Vlaeminck. De Meetjeslander won tussen 1972 en 1977 maar liefst zes keer op rij de Italiaanse rittenwedstrijd. “Roger De Vlaeminck? Sorry, die ken ik niet”, zei Pogacar zowaar blozend. “Maar om de wedstrijd zes keer op rij te winnen, zal ik nog flink mijn best moeten doen.”

Maar als één iemand het kan... De tweevoudig Tourwinnaar verloor op geen enkel moment de controle over de koers. “Of deze eindzege makkelijker was dan vorig jaar? Je kan wedstrijden moeilijk met elkaar vergelijken. Het waren twee mooie, maar ook zwaarbevochten zeges.”

Pogacar maakt nog meer indruk dan de voorbije jaren. Of hij nog sterker is dan in 2021? “Ik denk dat ik op hetzelfde niveau zit als vorig jaar. Je hoort me dus zeker niet klagen. Ik ben zeker nog niet op mijn niveau voor de Ronde van Frankrijk. Er kan nog een kilootje af. (lacht) Maar ik ben wel even goed als vorig jaar rond deze tijd. Als alles goed gaat, dan hou ik deze conditie aan tot en met Luik-Bastenaken-Luik. Sanremo? Ik heb te weinig vingers om het aantal favorieten aan te duiden. Het gaat dus niet alleen om mij.”

