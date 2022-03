LIVE. Gemeenteraad Beringen over noodopvang Oekraïeners

Beringen

De gemeenteraad neemt kennis van het vrijwillig ontslag van Hilaire Poels uit de partij Voluit en zijn beslissing om voortaan als onafhankelijk raadslid te zetelen. De raadsleden buigen zich onder meer over de aanpassingen van het gemeentelijk politiereglement op de begraafplaatsen en het reglement over zorgparkeren in Beringen. Oppositiepartij Groen vraagt om de openingsuren van speeltuin ’t Fonteintje uit te breiden naar het begin van de krokusvakantie ipv de paasvakantie. En stelt ook een vraag over de noodopvang van Oekrainse vluchtelingen. Ze willen weten waarom de stad niet ingaat op de oproep van minister president Jambon om opvangplaatsen te creëren.(zb)