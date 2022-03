Dimitri Van den Bergh strandt in halve finales van German Darts Championship

Dimitri Van den Bergh (PDC-9) heeft zich zondag in Hildesheim net niet kunnen plaatsen voor de finale van het German Darts Championship (ET2/167.000 euro). In zijn halve finale moest de 27-jarige Antwerpenaar met 7-6 de duimen leggen voor de Nederlander Michael van Gerwen (PDC-3).

In de beslissende leg miste “the Dreammaker” drie matchdarts, waarna “Mighty Mike” het met dubbel achttien afmaakte. Van den Bergh kwam aan een gemiddelde van 100,97 punten per drie darts, Van Gerwen deed met 101,26 nog net iets beter.

Op weg naar de halve finales had Van den Bergh de Engelsen Ryan Searle (PDC-16), met 6-1, en “Bully Boy” Michael Smith (PDC-4), met 6-3, uitgeschakeld. Van Gerwen hoefde in de kwartfinales niet in actie te komen, omdat de Schot Peter Wright (PDC-1) met een pijnlijke rug forfait gaf.

In de finale nam Van Gerwen met 8-5 de maat van de Engelsman Rob Cross (PDC-10), goed voor zijn 33e titel op de European Tour, maar wel pas de eerste in bijna drie jaar tijd.