De Kanaries wonnen verdiend de Limburgse derby in de Cegeka Arena. Een doelpunt van Japanner Daichi Hayashi was beslissend. KRC Genk moet nog vol aan de bak om de Kanaries af te houden in de strijd om een play-off 2-ticket. “Dit is eentje voor de supporters”, klonk het bij de STVV-spelers.