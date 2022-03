Schepen van Erfgoed An Moons (Voluit) aan het monument van Hubert Droogmans in Stal. “Je kan niets doen en erover zwijgen ofwel de bewoners betrekken en de geschiedenis kaderen.” — © Zahra Boufker

Beringen

Zahra Boufker

Stad Beringen start in april met een duidingsproject rond ons koloniaal verleden. “We gaan als stad, samen met onze inwoners nakijken hoe we kunnen omgaan met verwijzingen naar het koloniale verleden in de openbare ruimte,” zegt schepen van Erfgoed An Moons (Voluit).