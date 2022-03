Fenominale Nelson loodst Limburg United naar historische cupwinst

Hubo Limburg United heeft gisteren geschiedenis geschreven in Vorst Nationaal. Het dit seizoen Belgisch nog ongeslagen en ongenaakbaar gewaande Oostende werd in een zinderende finale teruggewezen. Een ijzersterke verdediging, de onverdroten inzet en Desiron en vooral Nelson als uitblinkers in aanval.

Ruim 4000 toeschouwers zorgden voor enorme sfeer in de zaal. De aanhang van Limburg United zong uit volle borst het nationaal volkslied mee en overstemden tijdens de wedstrijd meermaals die van Oostende. Elke Limburgse korf werd toegejuicht alsof het de beslissende goal was.

United recupereerde voor deze bekerfinale na Casey Benson nu ook Jonathan Tabu zodat de ploeg op zijn sterkst aan de opworp kwam. Jarne Lesuisse moest de match thuis vanuit de zetel volgen. Hij bood zich nog met hoge koorts aan op de teamsamenkomst maar van coach Westphalen mocht hij niet de bus op..

© Serge Minten

Na de nationale hymne volgde ook rechtstaand, een minuut applaus voor Oekraïne. Daarna brandde de wedstrijd in alle hevigheid los. Limburg United probeerde het vooral vanop afstand. Oostende zocht meer de penetraties naar de korf. Djordjevic opende de score in ondertussen al de tweede minuut. Littleson driepunterde aan de overkant tegen. United stond bijzonder sterk te verdedigen maar sukkelde met de afwerking in aanval. De kustploeg liep daardoor weg naar 3-8 (4’). Nelson liep zich een paar keer te pletter op Brimah maar knokte de Limburgers samen met de eerste korf van Delalieux toch naar 11-10 (8’). Randolph boog om naar 13-15 bij het einde van het eerste quarter.

Desiron profiteerde er van dat Brihmah op de bank zat en scoorde een 3 op 3. Zonder zijn Ghanees was de kustploeg nu meer aangewezen op driepunters. En die vielen ook. Met daarbij ook vrijworpen Conger ging het van 22-23 (13’) naar 26-37 (17’). Limburg leek uitgeteld maar vocht via Delalieux, Benson en Nelson terug tot 33-39. Gillet en Booth diepten opnieuw uit naar 35-44.

© Serge Minten

Opnieuw Benson maar vooral een hardwerkende Nelson brachten United na de kampwissel helemaal terug in de wedstrijd en deed Gjergja naar een time out grijpen: 49-52 na 28’. De Oostendese coach liep kort daarna tegen een technische fout. Nelson ontpopte zich steeds meer tot man van de match en bracht Limburg United drie minuten ver in het slotquarter helemaal langszij: 56-56. Zijn bonusvrijworp ging echter naast. Desiron zette zijn twee vrijworpen wel om. United op voorsprong: 60-59 (35’). De Limburgse supporters ontploften. Bij 62-59 werd Gjergja op de koop toe uitgesloten met een tweede technische fout. United verloor op zijn beurt Hammonds met vijf fouten bij 67-63. Nelson en een opnieuw uitstekend ingevallen Desiron stelden de stuntzege echter veilig.

Quarters: 13-15, 22-29 (35-44), 17-12 (52-56), 27-17.

HUBO LIMBURG UNITED: LITTLESON 5+2, NELSON 11+22, DELALIEUX 5+4, BENSON 2+5, HAMMONDS 0+3, Lambot 2+0, Dedroog 0+0, Dammen 0+0, Desiron 7+6, Bojovic 0+0, Tabu 3+3, Palmi 0+0.

FILOU OOSTENDE: RANDOLPH 8+11, BOOTH 2+5, DJORDJEVIC 4+6, GILLET 5+2, BRIMAH 4+0, Conger 11+0, van der Vuust 3+2, Buysschaert 2+0, Bratanovic 0+0, Jantunen 5+3.