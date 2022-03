Troostmomenten bij tweede verjaardag van lockdown

Het initiatief werd genomen door de verenigingen Ferm Hamont-Lo, Ferm Achel en Rouwenden Nabij. Verspreid over de dag werden zondag herdenkingsmomenten georganiseerd op de drie troostplekken in de gemeente: aan het Simonspark, de Waag en het klooster van de Salvatorianen. “Met muziek, zang, woord en stilte wordt warme aandacht geschonken aan alle mensen die troost verdienen of een verlieservaring hebben moeten verwerken”, schetste medewerker Raf Lust. “De verbinding tussen mensen die ooit vanzelfsprekend was, moeten we bij dit soort momenten misschien terug een duw in de rug geven.” Aan de Waag waar we een kijkje gingen nemen, trok de korte wake ook de aandacht van heel wat wandelaars die spontaan halt hielden.