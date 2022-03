Politie Lanaken/Maasmechelen heeft zaterdagavond controles gehouden op rijden onder invloed. Zes bestuurders hadden te veel gedronken. Een van hen reed in een auto zonder verzekering en zonder keuring. Een bestuurder had drugs bij en werd beboet. Bij snelheidsmetingen is een bestuurder geflitst met 140 km/u, dubbel zo snel dan toegelaten. Zijn rijbewijs werd ingetrokken. maw