In de Roermondlaan in de Hasseltse Banneuxwijk is ingebroken in een huis. De daders doorzochten de kamers. Het is nog niet duidelijk wat ze hebben meegenomen.

Op het Anne Frankplein in Hasselt-centrum is ingebroken in een flat. De daders sloegen het raam stuk. Het appartement werd doorzocht maar de buit is niet bekend. maw