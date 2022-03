Wout van Aert na nieuwe krachttoer in dienst van eindwinnaar Primoz Roglic: “Vandaag was lastiger dan verwacht en gehoopt”

Primoz Roglic (Jumbo-Visma) is de eindwinnaar van Parijs-Nice, maar ergens op het palmares staat in het kleintjes ook mee de naam van Wout van Aert. Want zonder onze landgenoot had Roglic de eindzege wellicht veel minder eenvoudig kunnen pakken, stelden beiden achteraf vast. “Ik had het geluk dat ik het zaterdag rustig aan kon doen.”

“We winnen het algemeen klassement en ik de groene trui, ook al was het vandaag lastiger dan verwacht en gehoopt. Ik wist dat vandaag een moeilijk te controleren rit zou worden. Ik had het geluk dat ik het gisteren rustig aan kon doen en met verse benen aan de strijd kon beginnen. Het was aan mij om Roglic comfortabel naar de finish te brengen.”

“Op de beklimming wisten we dat we een minder momentje hadden, maar we konden de voorsprong van Yates houden tot een vijfentwintigtal seconden. Ik moest van daaruit op kop rijden, Roglic nam ook af en toe over. We namen in het eerste deel van de afdaling geen risico’s. Daarna reden we gewoon voluit naar de finish. Even dachten we nog aan de dagzege, maar dat bleek toch te ver gegrepen. Na vrijdag leek de eindzege binnen, dus het is altijd leuk om met Primoz te winnen. Ik heb nu een rit gewonnen in de Tirreno én in Parijs-Nice. Daarvoor ben ik gekomen. De benen voelen goed aan voor Milaan-Sanremo van volgende week. Vandaag was een lastige rit, dus ik kon dit gebruiken om klaar te zijn voor volgende week.”

“Eindzege dankzij Van Aert”

Eindwinnaar Primoz Roglic besefte dat hij Van Aert mocht danken. “Ik heb afgezien op de Col d’Eze. Ik had te weinig power om te reageren op Yates, maar we verloren niet te veel. Dankzij een superdag van Wout, die een belangrijk aandeel had in deze eindzege en me naar de finish hier in Nice bracht.”