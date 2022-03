Wisselspeler Yorbe Vertessen wint nipt met PSV, invaller Loïs Openda speelt gelijk met Vitesse

Aan de rust was er nog niet gescoord in de Galgenwaard. Eran Zahavi (53.) bracht daar vroeg in de tweede helft verandering in en kroonde zich met de enige goal van de wedstrijd tot matchwinnaar. Yorbe Vertessen loste Zahavi zo’n tien minuten voor tijd af in de spits.

Openda niet voorbij Heracles

Op hetzelfde moment maakte Vitesse de verplaatsing naar Heracles. In een evenwichtige pot voetbal vielen er geen doelpunten in Almelo. Bij de thuisploeg speelde Noah Fadiga de volledige partij op de rechtsachter, terwijl Lucas Schoofs na de pauze het middenveld kwam versterken en Elias Sierra in blessuretijd nog mocht opdraven. Aan de overzijde betrad Loïs Openda pas op het uur het speelveld.

PSV telt nu 61 punten en blijft koploper Ajax (63 ptn.) in de nek hijgen in de rangschikking van de Nederlandse eerste klasse. Vitesse volgt op de zesde plaats met 41 punten.