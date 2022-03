Dries Van Gestel wint na korte solo 60e editie van Ronde van Drenthe

De obligate vlucht van de dag bestond uit drie renners: Jasper Schouten, Rick Ottema en Sven Burger verzamelden een maximale voorsprong van vier minuten op het peloton, maar in de plaatselijke rondes bleken ze kansloos. Ottema bood het langst weerstand, maar ook hij zou bijgebeend waren door een groepje met favorieten, waarin met Dries Van Gestel, Dries De Bondt en Benjamin Declercq enkele Belgen waren vertegenwoordigd.

Veel samenhang was er niet in deze kopgroep, maar ze bleven het peloton wel voor. Op de laatste passage over de VAM-berg versnelde Dries Van Gestel. Barnabas Peák, Joren Bloem, Tim Roosen, Mick Van Dijke en Hugo Hofstetter sloten aan. Met nog drie kilometer te gaan plaatste Van Gestel nog maar eens versnelling. Niemand had een antwoord in de benen en hij soleerde naar de zege. Voor Van Gestel is het zijn tweede profzege. Hij won eerder een rit in de Tour des Fjords in 2017. Op de erelijst volgt hij Rune Herregodts op.

Van Gestel: “Fijn om nog eens te winnen”

Dries Van Gestel (TotalEnergies) heeft met de Ronde van Drenthe zijn tweede profzege beet. “Het was alweer een tijdje geleden”, sprak hij na de finish. “Dus dan doet het wel heel veel deugd om die handen nog een keer in de lucht te kunnen gooien.” Van Gestel maakte een paar keer zelf het verschil in de slotrondes, met telkens de passage over de VAM-berg. Uiteindelijk bleef een kopgroep van zes over, met daarin twee renners van Jumbo-Visma. “Twee sterke jongens, maar veel vertrouwen in hun sprint hadden ze blijkbaar niet, want ze demarreerden om de beurt. Nadat zij het hadden geprobeerd, waagde ik dan maar mijn kans op 100 meter voor die rotonde. Iedereen zat op zijn limiet, ik voelde dat ik een gaatje kon slaan en daarna was het gewoon vol gas tot de finish.” Met succes, Van Gestel verzwakte niet. “De laatste kilometer was lastig met die tegenwind, maar gelukkig had ik nog iets in de tank. Op 400 meter van het eind wist ik dat de zege binnen was. Ongelooflijk, hier ben ik heel blij mee.”