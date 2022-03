Voor de tweede keer in één week tijd heeft Bocholt een ploeg uit Hasselt met lege handen achtergelaten. Voor de vlotte en verdiende zege in Kiewit moest Bocholt zelfs niet zijn beste voetbal bovenhalen. Hades duikt zo met zorgen de lente in, terwijl Bocholt na tien op twaalf knap aansluiting vindt bij de top 5.