Twee motoren vliegen in publiek tijdens VLM-cross in Tessenderlo: vier gewonden

Tijdens de VLM motorcross op Oosterbergen in Tessenderlo zijn zondag twee motoren in het publiek gevlogen. Bij een eerste incident raakte drie vrouwen gewond, onder wie een ernstig. Korte tijd later raakte nog een toeschouwer gewond doordat de piloot van het circuit ging.

De wedstrijd van het Vlaams amateurkampioenschap werd na het eerste ongeval meteen stilgelegd. Een vrouw in het publiek liep ernstige verwondingen op toen een piloot aan een springberg de controle over de motor verloor. Ook twee andere vrouwen in de buurt raakten gewond. Drie ambulances snelden toe. “De piloot zit er zelf ook mee. Hij is erg aangedaan van het ongeval en hij is uit de wedstrijd gestapt. De piloot raakte niet gewond”, zegt organisator Eddy Houtmeyers (VLM).

Risicosport

Motorcrossers zijn verzekerd voor ongevallen tijdens een wedstrijd. Ze worden niet persoonlijk verantwoordelijk gesteld. “Motorcross is een risicosport. Spijtig genoeg gebeuren er ongevallen, zondag waren er dat twee kort na elkaar. We hebben dit helaas niet in de hand”, zegt organisator Houtmeyers. De VLM-organisatie probeert de toeschouwers zo goed mogelijk te beveiligen door afsluitingen en dranghekken in de buurt van springbergen. “Het publiek staat natuurlijk het liefst in de buurt van de sensatieplaatsen. Dit zijn de gevaarlijke gebieden. We bekijken of we die nog beter kunnen afzetten.”

Na het eerste ongeval belandde nog een twee motorcrosser in het publiek. Die man liep lichtere verwondingen op. De politie Beringen/Ham/Tessenderlo heeft vaststellingen gedaan van de ongevallen tijdens de VLM-cross op het sportterrein van de gemeente.