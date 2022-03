Bart Swings rijdt toptijd op 1.500 meter, maar ziet podiumplek op rook opgaan door blinde Noor op de wissel

Bart Swings is tijdens de Wereldbekerfinale in Heerenveen vierde geworden op de 1.500 meter. Onze landgenoot reed zijn snelste tijd ooit op een laagbaan, ondanks dat hij gehinderd werd.

Swings deelde zijn wedstrijd goed in en schoof ronde per ronde op in het klassement. De olympische kampioen op de massastart rook, na zijn zilver op de 5.000 meter, opnieuw een podium en ging volle bak de laatste ronde in. Bij de wissel van de buiten- naar de binnenbocht liep het echter fout.

De Noor Allan Dahl Johansson kwam net voor Swings de bocht uit, maar onze landgenoot had meer snelheid. Volgens de regels moest de Noor vervolgens inhouden, maar hij deed dat niet waardoor Swings danig gehinderd werd. Desondanks schaatste Swings de snelste laatste ronde van alle deelnemers (27.6). Goed voor een tijd van 1:44.71. Nooit eerder reed hij sneller in Thialf. Goed voor een vierde plek, op 32 honderdsten van het podium. Wat als...?

De zege was voor Kjeld Nuis, die net iets sneller was dan zijn landgenoot Thomas Krol.

Swings schaatste later vandaag nog de massastart, waarin hij quasi zeker is van eindwinst in de Wereldbeker en de daarbij horende 15.000 dollar (13.800 euro).