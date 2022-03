REACTIES. Scherpe Verstraete na verlies tegen Anderlecht: “Verliezen is één ding, maar niet op deze manier”

“2-1 was nog weinig”

Bij Anderlecht heerste tevredenheid. Benito Raman verscheen als invaller voor de microfoon van Eleven Sports. “Dit is een belangrijke zege, ja”, knikte de spits. “Eigenlijk was 2-1 nog weinig. Antwerp creëerde weinig druk, terwijl wij te veel open kansen missen. We kenden vooraf problemen achterin en er moesten enkele spelers optreden die nog maar weinig speelden de afgelopen maanden, maar ze hebben het voortreffelijk gedaan. We zijn zeker op de goede weg als we dit soort wedstrijden winnen. We beschikken collectief over een goede ploeg, want ook de invallers doen het al weken goed. We tonen wat we kunnen, ook al beseffen we dat we volgende week bij een slechte wedstrijd weer kritiek zullen krijgen.” Volgende week volgt AA Gent, een speciale wedstrijd voor Raman. “Elke wedstrijd doet iets, maar Gent is natuurlijk nog specialer. Die wedstrijd willen we zeker winnen, want dan zijn we zeker van de play-offs.”

Majeed Ashimeru was blij met de collectieve prestatie. “We speelden offensief een goede wedstrijd, maar ook defensief stonden we ons mannetje. We laten nog enkele kansen liggen, maar de drie punten zijn het belangrijkste. Ik ben blij met het team, maar ook met mijn eigen prestatie en een nieuwe assist. We hebben zes van de zeven laatste wedstrijden gewonnen, dus we zijn op de goede weg. We kunnen zeker nog beter en efficiënter zijn, maar we nemen het wedstrijd per wedstrijd.”

“Creativiteit komt er niet uit”

Bij Antwerp heerste de teleurstelling na een felbevochten topper. “Ik denk dat we goed beginnen, maar daarna wegzakken”, stelde Jelle Bataille achteraf. “We krijgen een domme goal tegen. Of de tweede goal een penalty was, weet ik niet. Daarna was er te weinig creativiteit om de 2-2 te maken. De penalty was alleszins te makkelijk weggegeven: een pass, de keeper voorbij en strafschop. De kleine foutjes worden afgestraft, zeker tegen Anderlecht. We hebben genoeg creativiteit, maar het komt er momenteel gewoon niet uit.”

Ook middenvelder Birger Verstraete was ontgoocheld. “Al bij al startten we niet slecht”, vond ook hij. “Ons plan zat goed in elkaar, maar één kleine fout en we krijgen meteen een doelpunten tegen. De hele week werd gehamerd op het feit dat Ashimeru niet mocht indribbelen, maar hij doet het één keer en het is meteen 1-0. Na de 1-1 hebben we ook nog onze momenten gehad, maar de tweede goal is ook onze eigen fout. Voor mij is het geen penalty. Hij maakt contact, maar ‘er is contact en er is contact’”, klonk het plastisch. “Wij kregen op het laatste nog kansen via Benson, maar deze nederlaag is zuur. We moeten veel scherper zijn in de duels, daar stoor ik me aan. Verliezen is één ding, maar niet op deze manier. We hebben zo al veel te veel punten verloren. We moeten strijden tot op de laatste speeldag voor de play-offs, iets wat we zelf in de hand hebben gewerkt.”

Brian Priske was als Antwerp-coach niet alleen ontgoocheld in het resultaat, maar ook in de twee tegendoelpunten. “Dat doet een beetje pijn, want we waren goed aan de wedstrijd begonnen met een goede organisatie en enkele mogelijkheden. Maar dan maken zij een mooie goal die er eigenlijk niet mag komen met de organisatie die we vandaag probeerden neer te zetten. De tweede helft begonnen we goed, maar balverlies in het midden van het veld en de penalty zetten ons op 2-1. En dan wordt het moeilijk. Anderlecht heeft een heel goeie ploeg met centraal enkele goeie spelers, die maar een klein beetje ruimte nodig hebben om te profiteren. Wij hebben nog drie wedstrijden voor de boeg richting de play-offs. Ik kijk naar mijn eigen team nu, niet naar wat er in andere wedstrijden gebeurt.”