Waarom Bart Swings na zijn olympische triomf plots over kinderen begint: “Hij probeert dat idee een plaats te geven in zijn hoofd”

Bart Swings sluit zondag zijn wonderseizoen af met de Wereldbekerfinale in een volgepakt Thialf, in Heerenveen. Zijn lief Annelyn kijkt al uit naar hun aankomende skireis, maar ziet haar olympische kampioen ook genieten van het succes.

De Kempense heeft schmink in de Belgische driekleur op haar wangen en draagt een Belgische vlag om haar schouders wanneer we haar spreken in de gangen van de Nederlandse schaatstempel. Volle bak is het in Thialf, een klein volksfeest. Een prachtige afsluiter van twee feestweken voor Swings en zijn Annelyn.

“Bart was overal te zien”, lacht ze. “Ik was er niet overal bij, dus voor mij viel de drukte nog wel mee. Het was echter wel een heel toffe beleving. Al was het soms wat dubbel, met nog een paar wedstrijden in het verschiet. Het WK allround vorige week en dan nu hier. Bart moest wel voldoende uitgerust zijn om hier eindelijk nog eens voor een vol stadion te schaatsen. Hij leidt ook de Wereldbeker, dus. Ik denk wel niet dat hij ergens ‘actief nee’ op heeft gezegd. Als Bart al ergens niet geweest is, dan kon het niet anders.”

Eindelijk vakantie

Annelyn moest Swings een maand missen en dan ineens grote feest, Bart elke dag weg. “Ik ben zelf gewoon heel blij voor hem”, klinkt het. “Sommige dingen kan ik ook meedoen en ik besef ook van: dit komt nooit meer terug, dit is iets uniek. Ik vind het dus dik oké dat hij ervan geniet en het seizoen zo mooi kan afsluiten. Daarna gaan we wel skiën. Het is nog niet geboekt, maar we gaan ergens in Frankrijk gaan. Ik ski heel graag en ben ook monitor, dus daar kijk ik wel naar uit. Ik vind het leuk om dat samen met hem te kunnen doen.”

Swings pakte vorig weekend enigszins verrassend brons in Hamar, zonder specifieke voorbereiding en dus vooral veel uitstapje. “Heel tof (lacht)”, aldus Van Luyten. “Bart is iemand die graag traint en zich aan zijn schema houdt, maar door de drukte was dat niet mogelijk om die twee te combineren. Maar eens die feestjes voorbij waren, gaat de knop wel meteen om. Hij wil het altijd goed doen. Ik denk wel niet dat hij naar daar is gegaan met het podium als doen, maar je weet stiekem toch dat je in goede vorm zit na de Winterspelen.”

En dan de vraag: wat nu? Swings wil sowieso doorgaan tot de Winterspelen van 2026, wanneer hij 35 jaar is. Intussen sprak hij al enkele keren over het starten van een gezin met zijn madame.

“We hebben intussen de leeftijd ervoor hé”, lacht ze. “Maar ik denk dat Bart dat zegt omdat hij dat stilaan een plaats wil geven in zijn hoofd. En dat hij niet het gevoel heeft dat hij moet kiezen, dat de combinatie voor hem mogelijk is. Hij wordt ook al wat ouder natuurlijk en na elke Spelen komen de vragen over de volgende Spelen. Dus hij probeert dat idee intussen een plaats te geven. Het hoeft niet het ene of het andere te zijn, maar het is nog niet voor nu (lacht). En die vragen over z’n pensioen… Zelf zijn wij daar écht niet mee bezig. Dat was voor zijn goud niet en nu ook niet. Dat gaat niet in Bart zijn hoofd rond. Hij sport nog véél te graag.”