Prins Raf deelt vliegenmeppers uit tijdens vrolijke carnavalsoptocht in Stokkem

“Het is een optocht, door niemand georganiseerd, maar door velen mee beleefd,” grapt Erwin Yzermans. “Normaal was er een grote optocht en met deze zonnige dag waren er wellicht duizenden toeschouwers in ons stadje. Helaas konden we geen grote optocht organiseren. Om toch wat plezier te maken wandelen we door Stokkem en maken we pret.”

Prins Raf I deelde vliegenmeppers uit aan de bewoners. “Omdat het een zonnige zomer gaat worden en we heel veel vliegen mogen verwachten,” grapt Raf. Marc Hermans wandelde het parcours af op een stevige touw. “Ik ben koorddanser,” aldus Marc. “Als ik val, lig ik drie centimeter lager. Maar hoogtevrees heb je toch altijd.” De leden van carnavalsvereniging De Sjraavelaere waren allemaal circusclowns. Jayden Cirigola speelde een guitig diertje op safari. “Ik heb oma Rosita en opa Piëtro zo gek gekregen dat ze met mij meedoen,” lacht Jayden. “Ik klaag niet want ik zit in een kar.”

De optocht telde meerde gocarts en fietsen. Daarop zaten kleurrijke geschminkte gezichten die de bewoners toelachten. De carnavalsvereniging van de Waterskiclub van Lanklaar dansen als Maya de bij door Stokkem. “Met onze geel-zwarte kostuumpjes zijn we goed herkenbaar,” aldus Pierre Venken. “Alle bijen blijven mooi bij elkaar. We zijn een hele zwerm. Straks gaan we ons in een café nestelen.” (mmd)