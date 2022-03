Conner Rousseau wil maandagavond beslissingen over energieprijzen

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau wil maandagavond beslissingen om de hoge energieprijzen te milderen. Zondagmiddag verwees hij in het VTM Nieuws naar de btw-verlaging voor gas en elektriciteit naar 6% en een inspanning inzake het verlagen van de accijnzen op brandstof. Ook Annelies Verlinden (CD&V) en Petra De Sutter (Groen) zegden in De Zevende Dag (Eén) niet te willen wachten tot er een globaal akkoord is met ook de kernuitstap.