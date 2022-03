De hondenlosloopzone van 2,5 hectare groot is gelegen in het bos tussen de Parkoever, Fabrieksstraat, Duinenstraat en Bergeykseweg. — © rr

Pelt

In Pelt beschikken hondenliefhebbers voortaan over een zone van maar liefst 2,5 hectare waar ze hun geliefde viervoeter alle ruimte kunnen geven. Het Agentschap voor Natuur en Bos richtte samen met de gemeente Pelt een hondenlosloopzone in ter hoogte van het doodlopend stuk van de Parkoever.