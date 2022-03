Aannemer stoot op drie handgranaten tijdens afbraakwerken in Riemst: “Even schrikken”

Zaterdagmiddag heeft de Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Oorlogstuigen (DOVO) drie handgranaten opgehaald in de Smisstraat in Vlijtingen. Ze werden er ontdekt door een aannemer tijdens het slopen van een oude woning. DOVO heeft de explosieven meegenomen naar haar depot in Oud-Heverlee waar ze onschadelijk gemaakt werden.

“Het was toch even schrikken toen we de handgranaten ontdekten vorige week donderdag. Dat had ik nog nooit meegemaakt” bekent aannemer Kristof Mengels uit Vlijtingen. Die dag was hij in de Smisstraat bezig met de afbraak van een oude woning, toen hij onder het gebinte van het dak stootte op drie handgranaten. “Ze waren nog intact, want de pin stak er nog in. Daarom heb ik ook de politie meteen verwittigd, die op haar beurt DOVO heeft geïnformeerd.”

Wellicht gaat het om granaten uit de Tweede Wereldoorlog die door de vroegere bewoner op zolder verborgen werden. Om geen risico’s te lopen en omdat het gevaar op een eventuele ontploffing niet denkbeeldig was, lichtte de aannemer de lokale politie in. “Zaterdagmiddag omstreeks 13 uur is DOVO de explosieven komen ophalen. Ze werden meegenomen naar de DOVO-vestiging in Oud-Heverlee waar ze onschadelijk gemaakt worden. Ja, het blijft een niet-alledaagse ervaring die nog maar eens aangeeft dat we bij afbraakwerken steeds op onze hoede moeten zijn” aldus Mengels.

Eddy VandorenI