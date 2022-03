Irisstraat tijdelijk afgesloten

In december 2021 organiseerde de gemeente een digitale infovergadering voor alle omwonenden. Daar werd de verkeerssituatie in Nieuwe Kempen besproken en in samenspraak met de aanwezige inwoners beslist om de Irisstraat aan de kant van de Heidebloemstraat tijdelijk af te sluiten. Reden voor deze afsluiting is onder meer dat het doorgaande verkeer via deze woonwijk de drukte op de Weg naar Zwartberg wil ontwijken. “Vooral tijdens de avondspits waren er automobilisten die via de woonwijk de file wilden ontwijken. Door deze ingreep voorkomen we dat doorgaand verkeer via de woonwijk verloopt. In september volgt er een evaluatie”, zegt burgemeester Marco Goossens. RDr