Topscorer aller tijden of niet? Cristiano Ronaldo zou doelpuntenrecord beet hebben, al heerst er twijfel over

Ronaldo heeft al vele records achter zijn naam staan, maar heeft daar na zijn hattrick in de 3-2-thuisoverwinning van Manchester United tegen Tottenham nog eentje bijgedaan. De 37-jarige Portugees heeft nu 807 doelpunten gemaakt in zijn carrière en zou daarmee de topschutter aller tijden zijn. Al is er voer voor discussie.

450 goals voor Real Madrid, 136 voor Manchester United, 115 voor de Portugese nationale ploeg, 101 voor Juventus en vijf voor Sporting Lissabon. Zo komt de teller op maar liefst 807 doelpunten in totaal. Ronaldo is dan ook niet meer dan verwonderlijk de topscorer in de geschiedenis van zowel Real Madrid als Portugal. Maar met de hattrick die hij gisteren voor ManU tegen Tottenham maakte, zou hij nu ook het FIFA-doelpuntenrecord gebroken hebben.

De door de FIFA erkende top 10:

1. Cristiano Ronaldo - 807

2. Josef Bican - 805

3. Romario - 772

4. Lionel Messi - 759

5. Pele - 757

6. Ferenc Puskas - 746

7. Gerd Müller - 734

8. Ferenc Deak - 576

9. Uwe Seeler - 575

Tulio Maravilha - 575

‘Zou’ het doelpuntenrecord gebroken hebben, want volgens voetbalhistorici is de top 10 voor interpretatie vatbaar. Zij beweren dat het bijna onmogelijk is om het met zekerheid vast te stellen, vanwege het gebrek aan nauwkeurige registratie voor de twintigste eeuw.

Geen consensus over totale aantal goals

Het record dat Ronaldo heeft gebroken heeft te maken met het aantal geschatte wedstrijden en doelpunten door de FIFA gedurende hun bestaan als organisatie, waarbij de vorige recordhouder, de Tsjech Josef Bican, 805 doelpunten scoorde tussen 1931 en 1955. Al bestaat er over Bican’s werkelijke aantallen eveneens veel onduidelijkheid. De Tsjechische voetbalbond beweert namelijk dat Bican in totaal 821 keer wist te scoren.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De cijfers van Bican illustreren de informatiekloof tussen de nationale federaties en de FIFA, waarbij de in dit geval Tsjechische supporters beweren dat het hogere aantal accuraat is, terwijl de FIFA verklaart dat ze er allebei naast kunnen zitten met een mogelijk totaal van 823, zoals blijkt uit rapporten van ESPN.

En niet alleen Bican zou meer doelpunten gemaakt hebben. Ook Braziliaans legende Pelé is er heilig van overtuigd dat hij geen 757 goals maakte, maar wel 1.283. Dat cijfer is nooit officieel bevestigd, wegens gebrek aan bewijs.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De FIFA en de Zuid-Amerikaanse organisatie CONMEBOL hebben Pelé eerder geregistreerd met 1.281 doelpunten in 1.363 wedstrijden, maar deze omvatten zowel jeugd, vriendschappelijke als niet-officiële wedstrijden. Gegevens die niet bij de cijfers van Ronaldo zijn gerekend, omdat het bij hem enkel over officiële wedstrijden gaat, erkend door de FIFA.

Is Ronaldo nu topschutter aller tijden of niet? In de officiële wedstrijden vermoedelijk wel, Pelé in het totale aantal wedstrijden.