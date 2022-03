Koen Naert snelt op reserve naar nationale titel in Gentbrugge

Koen Naert heeft zondag in Gentbrugge het BK halve marathon gewonnen. Zijn chrono was met 1u03:41 eerder bescheiden, maar de regerende Europese marathonkampioen had dan ook aangegeven er een trainingstochtje van te maken.

Oorspronkelijk zou ook Bashir Abdi van start gaan in zijn eigen Gentbrugge, maar hij liep trainingsachterstand op en gaf forfait. Naert bleef ruim twee minuten boven zijn persoonlijk record, dat sinds vorig jaar op 1u01:38 staat. Steven Casteele was tweede in 1u04:00. Adam Thadée, die oorspronkelijk niet in de uitslag stond na een probleem met de registratie, was derde in 1u04:53.

De wedstrijd stond ook open voor internationale toppers, en die zakten massaal af naar Gentbrugge. De winst ging naar de Oegandees Victor Kiplangat in 1u00:11. Daarna volgden met Evans Mayaka (1u01:02) en Josphat Kipchirchir (1u01:10) twee Kenianen.