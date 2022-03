Rusland viseert Peppa Pig als wraak voor sancties

© ABD Ltd/Ent. One UK Ltd 2003

Entertainment One - het bedrijf dat de rechten op de populaire kinderserie Peppa Pig bezit - had juridische stappen ondernomen tegen een Russische ondernemer die zijn eigen versies van Peppa Pig had getekend. Het bedrijf had in september daarom een schadevergoeding van 40.000 roebels (zo’n 380 euro) gevraagd.

Maar een Russische rechtbank heeft nu geoordeeld dat het personage in Rusland zonder enig probleem mag gebruikt worden en dat daar geen boetes aan zullen hangen. In de uitspraak werd er verwezen naar “onvriendelijke acties van de Verenigde Staten en andere verbonden landen.”

De Russische overheid heeft ook al een decreet uitgevaardigd dat het gebruik van gepatenteerde uitvindingen en industriële ontwerpen uit “onvriendelijke landen” zonder toestemming of compensatie toestaat.

