Remco Evenepoel daags na offday in Tirreno-Adriatico: “Hopelijk kan ik er iets uit leren”

Een offday noemde hij het zelf, zonder naar excuses te zoeken. Waar wij dachten dat Remco Evenepoel zaterdag nog bevangen werd door de koude, vertelde de Vlaams-Brabander zaterdag zonder omwegen dat dit niet het geval was. “Ik slaagde er niet in om over een bepaalde limiet te gaan.”

Remco Evenepoel zal zijn eerste Tirreno niet op het podium afsluiten, zoals op voorhand verhoopt. “Ik had echt niet de dag waar ik gisteren op hoopte”, zei de renner van Quick-Step Alpha Vinyl voor de start van de slotetappe in San Benedetto del Tronto. “Al in de vallei voelden de benen zwaar aan. Ik heb echter niet opgegeven en heb er alles aan gedaan om de schade te beperken. Vreemd genoeg was mijn tweede beklimming sneller dan mijn eerste en had ik misschien gewoon een slecht moment tijdens de eerste beklimming. Op dit niveau moet je honderd procent zijn om mee te strijden. Als je een slechte dag hebt, dan betaal je dat cash. De oorzaak? Die ken ik nog niet maar aan de koude heeft het niet gelegen. Ik heb het onderweg nooit koud gehad, zelfs in de afdalingen niet. Maar ik slaagde er niet in om over een bepaalde limiet te gaan. We moeten nog eens bekijken waar het aan zou kunnen liggen.”

Evenepoel viel aan onderweg naar Bellante. — © Getty Images

Evenepoel had het niet zien aankomen, zei hij. “Het was een verrassing dat ik zo vroeg moest lossen. Ik zat goed op schema om een podium te rijden. Dus ja, het was een teleurstelling die verwerkt moet worden, een klopke dat ik meeneem naar de komende koersen. Ik hoop dat ik eruit kan leren en dat we iets vinden waardoor we dit soort situaties in de toekomst kunnen vermijden.”

Te sterke Pogacar

Maar niet alles was slecht, vond ook de kopman van Quick-Step - Alpha Vinyl. De twee ‘explosieve’ aankomsten bergop was hij wel op de afspraak. “En als ik gisteren mijn normale waardes trap, dan denk ik dat ik mee ben met het tweede groepje, of daar niet ver achter. Niet met Pogacar, die is gewoon te sterk. De waardes die ik gisteren duwde waren dertig tot veertig watt te weinig om mee te zijn. En dan spreek je al snel over twee minuten. Het was al een heel lastige koers geweest, ook gisteren duurde het weer lang vooraleer de vroege vlucht vertrokken was. Misschien was het de opeenstapeling van de inspanningen. Ik hoop dat het niet meer vaak zal voorvallen want ik zou graag toch eens een ronde zoals deze willen winnen. Maar scenario’s als deze; met een opeenstapeling van lastige etappes, ga ik nog vaak krijgen. Daarom was dit een ideale test maar gisteren kan ik alleen maar vaststellen dat ik erdoor gezakt ben. Hopelijk ga ik dit niet te vaak nog meemaken.”