Geen actrices in de prijzen op eerste genderneutrale Ensors: “Mannen krijgen gewoon geestige, grave en betere rollen”

Op de eerste genderneutrale editie van de Ensors viel geen enkele actrice in de prijzen. “Ik had het zien aankomen”, aldus Veerle Baetens (centraal), hier te zien met de cast van ‘Dealer’.

De Ensors zijn vanaf dit jaar, net zoals het Filmfestival van Berlijn en de Gouden Kalveren in Nederland, genderneutraal. Geen beste acteur en beste actrice dus, maar wel beste hoofdrol en beste bijrol. “Dit jaar wordt men beoordeeld op merites, niet op gender en geslacht”, zei presentator Baùl. Wat meteen opvalt: geen enkele actrice viel in de prijzen, ondanks nominaties voor Veerle Baetens (Dealer), Carice van Houten (Red light), Elise Schaap (Ferry) en Viviane De Muynck (Red Sandra).

“Ik had het zien aankomen”, zei Veerle Baetens na de uitreiking voor de camera’s van VRT. Bart Hollanders, met wie ze samen in Dealer speelde, kreeg voor zijn vertolking de Ensor voor beste bijrol in een film. “En hij heeft volledig terecht gewonnen”, wil ze duidelijk laten optekenen.

“Maar voor genderneutrale prijzen zijn we blijkbaar nog niet klaar. Vier mannen hebben gewonnen omdat ze gewoon geestige, grave en betere rollen hebben. Als wij als maatschappij nog niet in staat zijn om even veel interessante rollen voor vrouwen te schrijven, dan schieten we hiermee in onze eigen voet.”