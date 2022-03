Britten krijgen 350 pond per maand voor opvang Oekraïense vluchtelingen

“De crisis in Oekraïne heeft een schokgolf door de wereld gejaagd. Honderdduizenden onschuldige mensen zijn gedwongen hun huizen te verlaten, om alles achter te laten wat ze kennen en waar ze van houden”, zegt Gove, die oproept tot een “nationale inspanning” om vluchtelingen op te vangen.

Britten die Oekraïners kunnen opvangen, kunnen zich volgens The Guardian vanaf maandag registeren op een website. Om in aanmerking te komen voor de bonus moeten ze minimum een half jaar lang een woning of kamer gratis ter beschikking stellen.

De Britse regering, minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel in het bijzonder, ligt al weken onder vuur voor de aanpak van de Oekraïense vluchtelingencrisis. In tegenstelling tot de Europese Unie hanteert Londen nog altijd strenge bureaucratische regels voor Oekraïense vluchtelingen. Bovendien kunnen ze alleen verblijfsrecht krijgen als ze kunnen aantonen dat ze familie of een ‘sponsor’ hebben in het Verenigd Koninkrijk. De vluchtelingen mogen vervolgens tot drie jaar verblijven en werken in het land, en krijgen ook toegang tot publieke diensten en sociale uitkeringen.

LEES OOK. Russen sparen niets of niemand meer en dan moet de zwaarste strijd nog losbarsten