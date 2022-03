De Invictus Games, het internationaal sporttornooi voor militairen die tijdens missies lichamelijk of geestelijk gewond zijn geraakt, gaat dit jaar door in het Nederlandse Den Haag. De Britse prins Harry is al jaar en dag initiatiefnemer van het evenement en dat neemt hij erg serieus. In een promofilmpje leert hij voor de gelegenheid enkele woordjes Nederlands, en dat gaat hem bijzonder goed af.