Bart De Wever: “Zuhal Demir kan volgende minister-president worden”

De voorzitter van de N-VA zegt dat in een interview in De Zondag. Daarin wordt opgemerkt dat Zuhal Demir wel punten scoort. Op de vraag of zij mogelijk de volgende Vlaamse minister-president wordt, antwoordt Bart De Wever: “(zucht) Wat een ambetante vraag. Dat weet ik nog niet. (denkt na) Ik wil daar wel iets op zeggen. Ik heb haar niet toevallig op een moeilijk departement gezet. Ze bewijst dat ze dit kan. Ik ga ook niet ontkennen dat haar profiel helemaal de identiteit van N-VA belichaamt: een dochter van een Turks-Koerdische mijnwerker die perfect geïntegreerd is en de harten van de Vlamingen verovert. Het idee dat zij op het allerhoogste schavot zou komen, is niet vergezocht voor mij. (even stil) Ze zal schrikken als ze dit leest. Het is de eerste keer dat ik dit zeg. Er kan bovendien nog veel gebeuren.”

Genk

Zuhal Demir werd geboren in Genk in Koerdisch gezin. Ze werd geboren met de Turkse nationaliteit, maar liet die later intrekken. Na haar middelbare studies Latijn-Grieks op een katholieke school in Genk ging ze in 1998 rechten studeren aan Katholieke Universiteit Leuven waar ze in 2003 afstudeerde als licentiaat in de rechten. Nadien behaalde ze ook nog een master in sociaal recht aan de VUB in Brussel.

In 2004 werd ze actief in Antwerpen als advocate, gespecialiseerd in arbeidsrecht. Daar stond ze bij de federale verkiezingen in 2010 ook voor de eerste maal op de lijst van de N-VA. Sinds 2 oktober is ze Vlaams minister van Justitie, Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, een zware portefeuille. dc