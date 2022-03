Volg hier straks live de herdenking in Sierre: 10 jaar na het busdrama

Sierre

10 jaar geleden is het, dat een Belgische bus crashte in Zwitserland. 28 slachtoffers, onder wie 15 kinderen en 2 begeleiders van basisschool ’t Stekske in Lommel, overleefden de klap niet. Zondag trekt premier Alexander De Croo met de nabestaanden naar Sierre voor een herdenking.