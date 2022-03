In de halve finales van de Final Four staan Pelt en Bocholt tegenover elkaar. — © Jill Delsaux

Bocholt - Pelt en Lions - Aalsmeer worden de duels in de halve finale van de Final Four, die op 26 maart in Den Bosch worden afgewerkt. De twee winnaars gaan één dag later in datzelfde Den Bosch uitmaken wie deze editie wint.