Limburg United bestaat nog altijd maar acht jaar. Toch speelt de club zondag al voor de tweede keer de bekerfinale. Net als in 2017 is Oostende de tegenstander. De kustploeg - in de laatste tien seizoenen goed voor tien titels en zeven bekertriomfen - is torenhoog favoriet. “Oostende móet winnen, wij willen winnen”, zegt United-coach Raymond Westphalen.