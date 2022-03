Rafael Nadal komt met de schrik vrij tegen Sebastian Korda

Rafael Nadal (ATP-4) heeft zich zaterdag voor de derde ronde van het Masters 1.000 van Indian Wells (8.584.055 dollar) geplaatst. Dat gebeurde niet zonder slag of stoot. In de tweede ronde had de 35-jarige Spanjaard net geen tweeënhalf uur nodig voor een 6-2, 1-6, 7-6 (7/3) zege tegen de Amerikaan Sebastian Korda (ATP-38).

Sinds zijn zege op het Australian Open had Nadal geen set meer verloren. Korda maakte een einde aan een reeks van dertien gewonnen sets van de Spanjaard en bijna diende hij Nadal ook de eerste nederlaag van het seizoen (in zestien wedstrijden) toe. In de derde set stond Nadal 2-5 en twee breaks achter. Twee keer mocht de 21-jarige zoon van voormalig Australian Open-winnaar en Roland-Garros-finalist Petr Korda voor de wedstrijd serveren, maar met de rug tegen de muur wist Nadal alsnog zijn vel te redden.

Om een plaats in de achtste finales geeft Nadal de Brit Daniel Evans (ATP-29) partij. Die schakelde de Argentijn Federico Coria (ATP-65) met 6-2 en 6-0 uit. Nadal gaat voor een vierde zege op het hardcourt van Indian Wells. Hij won het toernooi in de Californische woestijn al in 2007, 2009 en 2013. Met een 37e zege in een Masters 1.000 zou Nadal ook het record van Novak Djokovic evenaren.