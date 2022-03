Kirsten Flipkens uitgeschakeld in het dubbelspel Indian Wells

Kirsten Flipkens (WTA 122 in het dubbelspel) en haar Indiase partner Sania Mirza (49) zijn zaterdag uitgeschakeld in de tweede ronde van het dubbelspel in Indian Wells. Ze verloren van het Canadees-Mexicaanse duo Gabriele Dabrowski (9) en Giuliana Olmos (21), de vijfde reekshoofden op het WTA-toernooi in California.