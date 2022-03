Prachtige zonsopgang op komst, maar de reden is minder goed nieuws voor je auto

Met een zuidelijke wind hoog in de atmosfeer worden vanaf maandag kleine deeltjes Saharazand, ook wel Saharastof genoemd, naar West-Europa gestuurd. Het zorgt voor extra breking en verstrooiing van het licht en daardoor gaat de laagstaande zon gepaard met meer rood, oranje en geel. De kans op een mooie zonsopkomst of -ondergang is vooral op woensdag groot. Woensdag wordt waarschijnlijk ook de warmste dag van de week met op veel plekken 14 tot 17 graden en in de Kempen mogelijk 18 graden.

Voor auto’s is dat minder goed nieuws. Dinsdag valt er wat regen waardoor het Saharastof mee naar beneden valt en op de wagen kan blijven plakken. (nba)