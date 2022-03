OPROEP. Stel je samen met je moeder of dochter kandidaat voor een make-over

Vind je het dringend tijd voor een nieuwe look, maar weet je niet wat je écht staat? Ons weekendmagazine zoekt moeders en dochters die samen zin hebben in een restyling.

Een bezoekje aan de kapper, make-up, persoonlijke stylingtips én een fotoshoot: het staat je allemaal te wachten wanneer het make-overteam van ons weekendmagazine Billie je onder handen neemt. Het resultaat van de make-over verschijnt in ons magazine. Heb jij zin in een verwendagje en een nieuwe look, ditmaal samen met je moeder of dochter? Schrijf je dan nu samen in door een mailtje te sturen naar billie@hetbelangvanlimburg.be.

Hoe schrijf je je in?

Je kan onderstaand vragenlijstje kopiëren en plakken in je mailtje: zo vergeet je zeker geen gegevens. Verzamel alle info en foto’s van jullie beiden in één bericht, en verstuur naar billie@hetbelangvanlimburg.be. Kandidaten die in aanmerking komen, krijgen persoonlijk antwoord. Even geduld: dit kan enige tijd duren.

Vragenlijst:

- persoonlijke gegevens: naam, leeftijd, woonplaats, gsm-nummer & e-mailadres.

- Wie ben je? Vertel ons over jezelf, je beroep, hobby’s en persoonlijkheid.

- Jouw vraag aan ons make-overteam. Waarom wil jij graag een make-over? Wat wil je graag veranderen, waar ben je naar op zoek en waarom?

- kledingmaten:

confectiematen onderstuks (broeken, rokken):

confectiematen bovenstuks (blouses):

schoenmaat:

lichaamsgewicht en lichaamslengte:

eventuele aandachtspunten:

(Enkel wanneer we over al je gegevens beschikken, kan onze styliste je persoonlijk advies geven.)

- jouw stijl: wat is jouw huidige kledingstijl? En wat draag je nooit?

- jouw toestemming: mogen we je haar in een nieuwe coupe knippen én kleuren? Zonder jouw toestemming kan je je helaas niet kandidaat stellen.

- twee recente foto’s per persoon: vraag een vriend, vriendin of je partner om een nieuwe, duidelijke foto bij daglicht van je te maken. Eentje close-up, en eentje van kop tot teen. Deze beelden dienen enkel ter voorbereiding en worden nooit gepubliceerd.

Verzend alles samen in één mailtje naar billie@hetbelangvanlimburg.be. Succes!

In samenwerking met La Bottega en Mod’s Hair, beide in Hasselt.

ansm