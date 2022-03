We beginnen aan dag 18 van de Russische inval in Oekraïne. In de nacht van zaterdag op zondag weerklonken in zowat elke Oekraïense regio de luchtalarmen. Meerdere regio’s zouden ook beschoten zijn. Een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne van afgelopen nacht.