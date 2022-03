Met 79 zijn ze intussen, de Oekraïense kinderen die de voorbije zeventien dagen gedood werden door Russisch artillerievuur of bombardementen. Terwijl het beleg van Kiev nadert – de Russen zijn genaderd tot op 25 km – blijven de bommen vallen in tal van andere grote steden. Van ziekenhuis tot weeshuis, van school tot winkelcentrum: alles is plots een doel.