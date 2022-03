Champions Final Four veraf voor Achel na nederlaag in tiebreak tegen Menen

De Champions Final Four lijkt veraf voor Achel. Tectum boog in zijn eerste barragematch tegen Menen het hoofd in de tiebreak. De West-Vlamingen krijgen volgende week twee kansen om de klus in eigen huis te klaren.

Door de afwezigheid van coach Jan Meertens en kapitein Tim Verschueren (allebei ziek) begon underdog Achel zwaar gehavend aan de wedstrijd. In set één vertaalde zich dat onmiddellijk naar het veld. Menen, onder impuls van de indrukwekkende Seppe Rotty, sloeg de Noord-Limburgers helemaal weg. Gelegenheids- T1 Bjorn De Greef stuurde bij en zag zijn team in set twee uit een ander vaatje tappen. Menen wiste kort voor moneytime nog een vijfpuntenkloof uit, maar een opslagreeks van Van Dyck en enkele killblocks van het duo Verweij-Smit brachten de thuisploeg verdiend op gelijke hoogte.

In een kolkende Koekoek werd ook in de volgende twee sets de buit verdeeld. Achel gaf in set drie nog een driepuntenkloof prijs, maar liet zich in de vierde beurt niet opnieuw vangen. In de tiebreak gidste opposite Lou Kindt (ex-Maaseik) een uitgekookter Menen naar de levensbelangrijke uitzege. (rkb )