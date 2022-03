Geen winnaar en geen doelpunten tussen Lommel SK en RWDM

Groen-wit kon geen beroep doen op Glenn Neven. De Lommelse kapitein ontbrak vanwege een zeurende knieblessure. Op de rechtsachterpositie werd het clubicoon vervangen door jeugdproduct Belghali. Wuytens nam de aanvoerdersband over. RWDM-trainer Vincent Euvard vierde tegen zijn ex-werkgever zijn 40ste verjaardag. Igor De Camargo (38, ex-KRC Genk) nam diep in de aanval plaats.

© Dick Demey

Doelpuntloze eerste helft

Door de verrassende zege van rode lantaarn Virton vrijdagavond tegen Westerlo kon Lommel SK zich nog niet verzekeren van het behoud in 1B. Lommel SK was de voorbije weken ongeslagen met een fraaie acht op twaalf. RWDM trok in de beginfase het laken naar zich toe. Een oprukkende Rommens haalde uit vanuit de tweede lijn, maar de poging van de assistenkoning van de Brusselse club met acht stuks belandde naast de kooi van De Busser. Na een kwartier spelen zette de flukse Libert Kis in de wind, maar De Camargo kon niet afdrukken. De Noord-Limburgers holden met slechts 33% balbezit vooral achter de bal. Keita maaide Pierrot onderuit en kwam met een geel karton goed weg. In de 28ste minuut vond er een kippenvelmoment plaats. Het spel werd verrassend genoeg niet onderbroken op het terrein, maar de rest van het Soevereinstadion veerde recht en applaudisseerde voor de 28 slachtoffers van het busongeval in het Zwitserse Sierre van tien jaar geleden. In het derde kwartier werd het evenwicht volledig hersteld. Saito ramde één meter naast het Brusselse doel en de onnavolgbare Smeets zijn dubbele poging kende geen succes. Ook Cauê stuitte op Defourny.

© Dick Demey

Kansen, maar geen goals

Euvrard greep tijdens de pauze in met een dubbele wissel. Ephiston en De Camargo bleven achter in de kleedkamer voor Nzuzi en Togui. Lommel SK stak daarna de neus opnieuw aan het venster, maar Rosa kreeg het leer niet voorbij Defourny. Dé actie van de wedstrijd kwam er na een uur spelen. Rosa kapte twee belagers uit en de Brusselse doelman ranselde het leer opnieuw uit doel met een fraaie redding. Het vertrouwen bij de thuisploeg groeide, maar het bleef achterin opletten voor de snedige aanvallen van RWDM. Ruyssen knalde van dichtbij huizenhoog over en Togui knikte nipt naast de verste paal. Op de tegenaanval brak Smeets uit, maar de Nederlandse middenvelder botste op een sterk keepende Defourny. In het slotkwartier probeerde Belghali het vanuit de tweede lijn, maar de bal was niet binnen het kader. De zenuwachtigheid was op de gezichten van het publiek af te lezen. Lommel SK verdedigde met het nodige kunst- en vliegwerk achterin de brilscore. RWDM greep groen-wit naar de keel, maar gescoord werd er niet meer.

© Dick Demey

LOMMEL SK: De Busser - Belghali, Lemoine, Wuytens, Kis - Pierrot, Smeets, Henkens - Rosa (86’ Anello), Cauê, Saito (76’ Agyepong).

RWDM: Defourny - Libert, Ruyssen, Le Joncour, Vorogovskiy (76’ Mpati) - Rommens, Keita - Claes (76’ Hazard), Ephiston (46’ Nzuzi), Nangis - De Camargo (46’ Togui).

DOELPUNT: Geen

GELE KAARTEN: 27’ Keita (tackle), 45’ Le Joncour (fout), 50’ Rommens (fout).

SCHEIDSRECHTER: Laurent Willems

TOESCHOUWERS: 1.000