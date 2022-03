‘Dealer’ is de grote winnaar van de Ensors met 10 prijzen, ook mooie scores voor ‘Beau séjour 2’ en ‘Grond’

‘Dealer’ maakte zaterdagavond zijn favorietenrol waar op het gala van de Ensors, de belangrijkste film- en televisieprijzen in Vlaanderen. Het regiedebuut van Jeroen Perceval sleepte maar liefst 10 prijzen in de wacht. Verder konden vooral de reeksen Beau séjour 2 en Grond op veel bijval rekenen.

In totaal werden 22 Ensors uitgereikt. Dealer, met 14 nominaties de grote favoriet, werd de grote winnaar van de avond. De film sleepte in totaal 10 Ensors in de wacht, inclusief die voor beste film. Om dat te vieren werd bijna de voltallige ploeg het podium opgeroepen.

De naar Vlaamse normen ongemeen harde regiedebuut van Jeroen Perceval won al meteen de eerste award van het gala, die voor beste muziek. Ook de publieksprijs van Telenet was voor Dealer. “Ik had niet verwacht dat ik de publieksprijs ging winnen, maar dit is super”, sprak hij. Waarop hij de producenten en alle medewerkers nog eens extra bedankte. En later nog twee keer op het podium mocht kruipen om de Ensors voor beste scenario en regie in ontvangst te nemen. “Zo ga je toch nog aan je 10.000 stappen geraken”, grapte Baùl.

De film won ook beste geluid, beste make-up, beste art direction, beste director of photography en dan won Bart Hollanders ook nog eens de Ensor voor beste bijrol.

Emotionele speech

De Ensors zijn vanaf dit jaar, net zoals het Filmfestival van Berlijn en de Gouden Kalveren in Nederland, genderneutraal. Geen beste acteur en beste actrice dus, maar wel beste hoofdrol en beste bijrol. Nabil Mallat uit Cool Abdoul ging met de prijs voor hoofdrol lopen. Hij bedankte zijn vriendin, zijn kinderen, alle medewerkers aan de film en sloot af met een emotioneel eerbetoon aan zijn overleden vader. “In het fragmentje zag je me huilen om mijn vader. Dat was niet gespeeld.”

De beste bijrol in een film was dus voor Hollanders, voor televisie gingen de prijzen naar Yassine Ouaich in Grond en Geert Van Rampelberg in Red light. Het beste scenario voor een televisieserie ging naar Wannes Cappelle, Zouzou Ben Chikha en Dries Heyneman voor Grond. Die werd ook meteen uitgeroepen tot beste televisieserie. “Ik ben blij dat we met dit soort verhalen op televisie belanden, zodat ik echt het gevoel heb dat we van zwart-wit naar kleurentelevisie zijn geëvolueerd”, zei Ben Chikha.

De prijzen voor beste documentaires gingen naar Hi my name is Jonny Polonsky en Het leven in kleur. De Eén-reeks Beau séjour 2 won prijzen voor de kostuums en montage. Regisseurs Nathalie Basteyns en Kaat Beels mochten ook de Ensor voor beste regie van een tv-serie komen ophalen. Mijn vader is een saucisse won de prijs voor beste jeugdfictie. De Ketnetreeks Meneer papier werd dan weer winnaar in de categorie beste animatie.