Boos op Britse regering? Prins Harry keert niet terug naar huis voor herdenkingsdienst van grootvader

De Britse prins Harry zal niet terugkeren naar het Verenigd Koninkrijk voor de herdenkingsdienst van zijn grootvader, prins Philip, later deze maand. Dat meldt Sky News.

Prins Philip, de echtgenoot van de Britse koningin Elizabeth, overleed op 9 april 2021, en wordt op 29 maart herdacht in Londen. Prins Harry zal voor die gelegenheid niet terugkeren naar zijn thuisland. Een reden voor die afwezigheid wordt niet gegeven.

De Britse pers speculeert dat de prins ontevreden is dat hij van overheidswege niet langer dezelfde mate van beveiliging krijgt als de andere leden van de koninklijke familie. Hij startte daarvoor zelfs een rechtszaak op tegen het ministerie van Binnenlandse Zaken. Volgens een woordvoerder wil hij graag met zijn kinderen Archie en Lililbet een bezoek brengen aan het VK, maar vreest hij voor hun veiligheid.

Harry verhuisde na de breuk met zijn familie naar de Verenigde Staten. Hij was het laatst in het Verenigd Koninkrijk in juli, voor de onthulling van een standbeeld van zijn moeder, prinses Diana. Volgens een woordvoerder van de prins zou Harry wel “graag binnenkort een bezoekje brengen aan zijn grootmoeder”, de Queen.