OVERZICHT BENE-League: Visé verwijst Pelt naar vierde plaats, Bocholt verliest van Voldendam

In de BENE-League zit de reguliere competitie erop. Op de laatste speeldag was het alleen nog uitkijken naar de prestaties van Sporting Pelt en Aalsmeer. Bij winst van Pelt in Visé legden de Limburgers beslag op de derde plaats. Ook Aalsmeer loerde nog op die derde plaats. Daarvoor moest het zelf winnen van Atomix en hopen dat Pelt in Visé niet aan het langste eind trok. Sporting Pelt was in de eerste helft zeker de evenknie van Visé maar in de tweede helft waren de Luikenaars baas en op de 34-30-zege viel uiteindelijk niets aan te merken. Aalsmeer liet geen spaander heel van Atomix (45-26) en wipt dus over Pelt naar de derde plaats.

Bocholt-Pelt en Lions-Aalsmeer zijn dus de halve finales, die op zaterdag 26 maart in Den Bosch worden afgewerkt. Eén dag later wordt in datzelfde Den Bosch de finale gespeeld. Die finale wordt dus met zekerheid een confrontatie tussen een Belgische en Nederlandse ploeg. Bocholt, dat op de slotdag verloor van Volendam (33-32), verdedigt zijn titel.

Ook de startposities voor de play-offs met de Belgische titel als inzet zijn bekend. Bocholt begint er op 2 april aan met 4 punten, Pelt krijgt drie punten achter de naam en Visé is derde met 2 punten, Tongeren, dat zaterdag verrassend verloor van hekkensluiter Quintus (32-35), tenslotte sluit de rij met één punt. Initia Hasselt en Atomix maken in een best of five uit wie uit de BENE-League valt en volgend seizoen in eerste nationale aan de slag moet. Bij een vijfde en beslissende wedstrijd heeft Hasselt het thuisvoordeel.

( ik)

