Elise Mertens wint simpel van Oekraïense Marta Kostyuk en gaat naar derde ronde Indian Wells

Elise Mertens (WTA 23) heeft haar entree op het WTA 1.000-toernooi van Indian Wells (8.584.055 dollar) niet gemist. Ze haalde het zaterdag op het hardcourt in Californië makkelijk met 6-2 en 6-1 van de Oekraïense Marta Kostyuk (WTA 54).

Kostyk nam in de eerste ronde de maat van Maryna Zanevska (WTA 68). In de derde ronde krijgt Mertens de Australische Daria Saville (WTA 409) of de Tunesische Ons Jabeur (WTA 68) voor de kiezen.

© EPA-EFE

Later op zaterdag neemt Alison Van Uytvanck (WTA 58) het nog op tegen de Kazachse Elena Rybakina (WTA 20).